هكذا تستفيد الفئة فوق 70 عامًا من «التطعيم المنزلي» بلقاحات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة، طريقة وآلية الاستفادة من الخدمة التي توفرها لتطعيم بلقاح كورونا في المنزل لفئة 70 سنة.

وشاركت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضحت من خلاله كيفية الحصول على الخدمة من خلال إتباع الخطوات التالية:

- ادخل على الرابط المخصص للخدمة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- ادخل بيانات كبير السن في أبشر.

- إملاء الخانات والحقول بالبيانات والمعلومات.

- قم بإرسال الطلب.

وأوضحت الصحة، أن هذه الخدمة أطلقتها وزارة الصحة؛ حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، والحد من عبء عناء التوجه إلى مراكز تلقي اللقاح للحصول على التطعيم.

وبينّت أن هذه الخدمة تعمل طواقم طبية مختصة على تقديم خدمة التطعيم بالمنزل لفئة 70 عامًا فأكثر، وبما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة في أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي توصي بها (الصحة).

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