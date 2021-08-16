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ضبط 81 امرأة في قرية بجازان.. وشرطة المنطقة: خالفن الإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد عبدالله - ضبطت شرطة جازان، اليوم، 81 امرأة في إحدى قرى محافظة صامطة في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (81) امرأة في إحدى قرى محافظة صامطة، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس (كوفيد - 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمّع محل المخالفة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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