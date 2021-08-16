منصة أبشر: 4 خطوات لحل مشكلة عدم قبول طلبات المستفيدين

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة أبشر، 4 خطوات لحل مشكلة قبول الطلبات في الموقع.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، يمكنه التواصل (مع المنصة) عبر الخاص وتزويدها ببيانات تشمل: «الاسم، ورقم الهوية، ورقم للتواصل»، مع تفاصيل المشكلة، صورة للملاحظة، وذلك بعد إرسال كلمة «دعم فني» أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار «معلومة بطلب موظف» عبر المجيب الآلي.

جاء ذلك ردًّا من المنصة، على تساؤل ورد من إحدى المستفيدات قالت فيه: عندي مشكلة في قبول الطلبات في الموقع احتاج الدعم.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.