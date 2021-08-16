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الشيخ المنيع: «السعودة» سلاح ذو حدين.. والتحايل عليها «خيانة»

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الرياض - محمد عبدالله - قال الشيخ عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، إن تصرف الدولة بشأن «السعودة» تصرف حكيم وعادل ومن شأنه أن تستغني البلاد في المستقبل عن استقدام الأجانب بالصورة التي كانت عليه، قبل الشروع في تفعيل عملية توطين معظم القطاعات.

وأضاف الشيخ «المنيع» (خلال لقائه في برنامج فتاوى على قناة )، أنَّ مصالح البلاد لا بد أن تكون محصورة داخلها لقوة البلاد بها، مشددًا على أن «السعودة» سلاح ذو الحدين إما أن يستعمل لما تريده الدولة لأنه استجابة لمستهدفاتها، وإما أن يتم التحايل عليها؛ وتلك خيانة للبلاد ولولاة الأمر، كتعطيل أهداف الدولة وتعيين موظفين يأخذون راتبا (بلا عمل).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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