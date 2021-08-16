الشيخ المنيع: «السعودة» سلاح ذو حدين.. والتحايل عليها «خيانة»

الرياض - محمد عبدالله - قال الشيخ عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، إن تصرف الدولة بشأن «السعودة» تصرف حكيم وعادل ومن شأنه أن تستغني البلاد في المستقبل عن استقدام الأجانب بالصورة التي كانت عليه، قبل الشروع في تفعيل عملية توطين معظم القطاعات.

وأضاف الشيخ «المنيع» (خلال لقائه في برنامج فتاوى على قناة السعودية)، أنَّ مصالح البلاد لا بد أن تكون محصورة داخلها لقوة البلاد بها، مشددًا على أن «السعودة» سلاح ذو الحدين إما أن يستعمل لما تريده الدولة لأنه استجابة لمستهدفاتها، وإما أن يتم التحايل عليها؛ وتلك خيانة للبلاد ولولاة الأمر، كتعطيل أهداف الدولة وتعيين موظفين يأخذون راتبا (بلا عمل).