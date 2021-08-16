«المرور السعودي» يتفاعل مع مقطع فيديو يوثق سرعة جنونية ويسجل لوحة المخالف

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي مع بلاغ موثق بالفيديو بشأن سيارة تتجاوز السرعة، على أحد الطرق، مؤكدًا رفع البلاغ للقسم المختص.

جاء ذلك ردًّا على البلاغ الوارد لحساب «المرور السعودي» بموقع «تويتر»، بخصوص السيارة التي كان يقودها قائدها بسرعة، فيما وثق مقدم البلاغ رقم اللوحة.

إلى ذلك، ينص نظام المرور على أن «كل قائد مركبة عليه أن يراعي في سيره على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط، وأنْ يترك بينه وبين المركبة التي أمامه، مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها المركبة فجأة، والإعلان عن رغبته في الإبطاء في السير أو تهدئة سرعته قبلها بوقتٍ كافٍ، سواء باستعمال الإشارات أو نور الفرامل الخلفي وألَّا يستعمل المكابح فجأةً، إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لأغراض السلامة».