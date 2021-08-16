تفاعلًا مع واقعة «سائحة الرياض».. مطالب بالتشهير بالمتحرشين وترحيب بموقف النيابة

الرياض - محمد عبدالله - شكل تفاعل النيابة العامة، مع مقطع فيديو لسائحة أجنبية ظهر به تجمهر 6 مواطنين في العقد الثاني من العمر حول سيارتها بأحد أحياء مدينة الرياض والتحرش بها لفظاً وإشارة، أحد التحركات العاجلة والحاسمة ضد مرتكبي الواقعة، التي لا تعبر عن المجتمع السعودي.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة، أوضح المصدر أن الجرم المسند للمتهمين طبقاً لملابسات الواقعة محاط بظرف مشدد للعقوبة وفقاً لمواد نظام مكافحة جريمة التحرش، واقترانها بجريمة تعمد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة، وتصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.

مطالبات للتشهير بالمتحرشين بالسائحة

تفاعُل النيابة العامة مع واقعة التحرش الأخيرة؛ لاقى ترحيبًا كبيرًا على شبكات التواصل الاجتماعي، متوجًا المساعي التي تبذلها الجهات الأمنية للحدّ من الانفلات وحفظ الاستقرار، خاصة للأمن الشخصي الذي لا ينفك عن الأمن العام.

وعبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ناشد مستخدمون الجهات المختصة للتشهير بالمجرمين في جريمة التحرش بالسائحة الأجنبية ليكونوا عبِرة لمن يفكر في اقتراف مثل هذا السلوك الذي وصفوه بـ"المشين" و"المخزي".

وأوضح منذر آل الشيخ مبارك، عبر حسابه الموثق بموقع "تويتر"، أن التحرش هو الانحطاط الأخلاقي ويزداد إن جمع إلى التحرش تشويه صورة دينك ثم بلادك لدى العالم .

من جهته، قال المحامي والكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم، عبر حسابه الموثق بـ"تويتر"، أن

موقف النيابة العامة كان صارماً وحازماً وسريعاً، مضيفًا أن المجتمع يتغير وستفتح الدولة الأبواب للسياح.

وأضاف اللاحم، في تغريدته، "أن هذا يستوجب الضرب بيدٍ من حديد على مثل أولئك البشر والتأكيد على أن التحرش بأي سيدة؛ مواطنة أو مقيمة ؛ سيكون طريقك إلى سجن ستطول لياليه.. هذه هي سيادة القانون".

وقال المستخدم صاحب حساب باسم HassanAbdou، "بإذن الله يتم التشهير فيهم علشان اللي يفكر مستقبلًا يسوي نفس سواتهم يفكر مليون مرة قبل يقدم ويسوي الشغلة المخزية هذي"

اقرأ أيضًا :

النيابة العامة: إيقاف 6 مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية

ضبط شخص تحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية في أبها