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حتى الآن.. إعطاء 32 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالسعودية

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محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة ، الإثنين، إعطاءها 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن.

 

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إنه تم إعطاء جرعات اللقاح عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

 

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي"، لجميع المواطنين والمقيمين من أجل أخذ اللقاح.

 

وفسّرت الوزارة الأرقام الخاصة باللقاح بأنها منحت حتى الآن 20.81 مليون جرعة أولى من اللقاحات، و11.18 مليون جرعة ثانية من اللقاحات.

 

وتعتمد المملكة العربية السعودية 4 لقاحات وهي: فاييزر/بيونتك وموديرنا وأكسفورد/أسترازينيكا وجونسون اند جونسون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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