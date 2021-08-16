شكرا لقرائتكم خبر عن «سدايا»: بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات، الذي يستمر حتى 20 أغسطس 2021م عن طريق الموقع الإلكتروني للأكاديمية.

ويستهدف المعسكر الذي يعد إحدى مبادرات (أكاديمية سدايا) الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة؛ تدريب 320 شاباً وشابةً من المهتمين في مجالي علم البيانات والذكاء الاصطناعي، سواء أكانوا حديثي التخرج أم لديهم خبرة واهتمام بهذا المجال، وذلك لبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية ومتمكنة في التقنيات المتقدمة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إذ سيُرشح من تنطبق عليه معايير المعسكر لإجراء اختبار في الرياضيات ولغة البايثون والإحصاء، وفي حال اجتاز المرشح ستجرى له مقابلة شخصية وبعد اجتياز المقابلة سيكون مقبولاً وسينضم للمعسكر، حيث ستنطلق الفترة الثانية يوم 29 أغسطس.

ويقام المعسكر على ثلاث فترات تبدأ من شهر أغسطس، ويستمر كل معسكر 3 أشهر، ويتلقى المتدربون خلال مدة المعسكر تدريباً مكثفاً في مجال تحليل البيانات؛ لتأهيلهم بصفتهم علماء بيانات المستقبل، كما سيتمكن المتدربون من إكمال مشاريع تطبيقية مكثفة، مما سيمكنهم بعد التخرج من تطبيق مفاهيم علوم البيانات والذكاء الاصطناعي برمجياً، إضافةً إلى القدرة على العمل مع البيانات الضخمة.