، فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها ،

محمد بن مسعود - الدمام - "ماكرون" أشار إلى مبادرات لمنع تحول أفغانستان لمعقل للإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين) عن إرسال طائرتين عسكريتين إضافيتين مصحوبتين بقوات إلى العاصمة الأفغانية كابول؛ للمساعدة في عملية إجلاء الرعايا الفرنسيين.

وأوضح "ماكرون" أن باريس ستستقبل نحو 600 أفغاني من الذين عملوا مع فرنسا في أفغانستان، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار في حديث إلى مواطنيه إلى أن فرنسا ستخرج بمبادرات مع الدول الحليفة مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة؛ لضمان منع تحول أفغانستان مجددًا لمعقل للإرهاب.