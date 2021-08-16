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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين) عن إرسال طائرتين عسكريتين إضافيتين مصحوبتين بقوات إلى العاصمة الأفغانية كابول؛ للمساعدة في عملية إجلاء الرعايا الفرنسيين.
وأوضح "ماكرون" أن باريس ستستقبل نحو 600 أفغاني من الذين عملوا مع فرنسا في أفغانستان، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأشار في حديث إلى مواطنيه إلى أن فرنسا ستخرج بمبادرات مع الدول الحليفة مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة؛ لضمان منع تحول أفغانستان مجددًا لمعقل للإرهاب.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 09:57 PM
"ماكرون" أشار إلى مبادرات لمنع تحول أفغانستان لمعقل للإرهابفرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين) عن إرسال طائرتين عسكريتين إضافيتين مصحوبتين بقوات إلى العاصمة الأفغانية كابول؛ للمساعدة في عملية إجلاء الرعايا الفرنسيين.
وأوضح "ماكرون" أن باريس ستستقبل نحو 600 أفغاني من الذين عملوا مع فرنسا في أفغانستان، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأشار في حديث إلى مواطنيه إلى أن فرنسا ستخرج بمبادرات مع الدول الحليفة مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة؛ لضمان منع تحول أفغانستان مجددًا لمعقل للإرهاب.
، فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها ،
المصدر : الخليج 365
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