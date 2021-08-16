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انطلق اليوم دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي الذي ينظمه معهد إعداد القادة كأول دبلوم تدريبي ضمن برنامج القيادات الرياضية، بمشاركة 50 متدربًا من مختلف القطاعات الرياضية، وذلك بالتعاون مع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني في جامعة الملك سعود ويستمر عامًا أكاديميًّا.
ويهدف البرنامج إلى صقل وتطوير الكفاءات فـــي مختلف المجالات في القطاع الرياضي لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال إعدادهم وتأهيلهم في مجال الإدارة الرياضية.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 09:41 PM
أول دبلوم تدريبي ضمن برنامج القيادات الرياضيةبمشاركة 50 متدربًا .. انطلاق دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي
انطلق اليوم دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي الذي ينظمه معهد إعداد القادة كأول دبلوم تدريبي ضمن برنامج القيادات الرياضية، بمشاركة 50 متدربًا من مختلف القطاعات الرياضية، وذلك بالتعاون مع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني في جامعة الملك سعود ويستمر عامًا أكاديميًّا.
ويهدف البرنامج إلى صقل وتطوير الكفاءات فـــي مختلف المجالات في القطاع الرياضي لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال إعدادهم وتأهيلهم في مجال الإدارة الرياضية.
، بمشاركة 50 متدربًا .. انطلاق دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي ،
المصدر : الخليج 365
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