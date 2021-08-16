شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفرالباطن لـ"اليوم": حريصون على تطعيم أبنائنا قبل بدء الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - نسب التطعيم مرتفعة وننوه بما قام به مركز لقاحات الجامعة

- مركز لقاحات مدرسة عبد الرحمن الغافقي إمتداد لجهود وزارة الصحة بالمحافظة

تفقد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود مركز لقاحات مدرسة عبد الرحمن الغافقي بصحبة كلاً من مدير الشئون الصحية و مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن

وفي حديث خص به صحيفة "اليوم "قال محافظ حفر الباطن منصور بن محمد بن سعد آل سعود :

هذا المركز يأي امتداد لجهود وزارة الصحة ممثلةً بمديرية الشئون الصحية بمحافظة حفرالباطن ونحن دائما مانشاركهم بالجهود ونفخر بهم أفراد المحافظه

وماحصل مؤخرا هو بتوجيهات أصحاب المعالي الوزراء وسمو سيدي أمير المنطقه الشرقية وذلك لأستحداث مقرات ثابته لابنائنا الطلاب قبل بدأ العام الدراسي الجديد بحسب ماصدر من أوامر سامية في هذا الشأن.

وأضاف منصور : نحن حريصون بأن تكون نسبة تطعيم أبنائنا الطلاب مكتملة قبل بداية الدراسة وننوه بماقامت به الشؤون الصحية و مركز لقاحات الجامعه والحمدلله النسب مرتفعه في المحافظة.