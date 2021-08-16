أسعار الذهب اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021 في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين، 16 أغسطس/آب 2021، رغم تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 515.04 درهم (57.47 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، في المغرب، إلى 450.67 درهم (50.29 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، في المغرب 386.28 درهم (43.10 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 300.44 درهم (33.52 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12، في المغرب، نحو 257.52 درهم (28.73 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في المغرب، إلى نحو 16.018 ألف درهم (1787 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في المغرب، إلى نحو 3605 درهم (402.30 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجعت أسعار الذهب عالميا من أعلى مستوى لها في أسبوع، خلال تعاملات الإثنين، على الرغم من أن تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين هدأت بعض المخاوف بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز مبكرا.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلي 1773.12 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس/آب الجاري عند 1782.40 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، 0.1 % إلى 1775.80 دولار.

وقفز الذهب 1.5% يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس/آب الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، مما أدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في يوليو/تموز الذي يصدر يوم الأربعاء القادم وتصريحات رئيسه جيروم باول غدا الثلاثاء.

ومن المرجح أيضا أن تعطي بيانات مبيعات التجزئة الشهرية الأمريكية مزيدا من الدلائل حول ثقة المستهلكين.