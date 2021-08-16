الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

آلية الاستفادة من خدمة تطعيم لقاح كورونا للفئة من 70 سنة فأكثر

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت وزارة الصحة، آلية الاستفادة من خدمة تطعيم لقاح كورونا في المنزل للفئة العمرية من (70) سنة فأكثر .

ويتم ذلك من الخطوات التالية:

اتبع الرابط المخصص للخدمة (اضغط هنا)

أدخل بيانات كبار السن في أبشر

أدخل المعلومات وقم بإرسال الطلب

يذكر أن هذه الخدمة أطلقتها وزارة الصحة؛ حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، والحد من عبء عناء التوجه إلى مراكز تلقي اللقاح للحصول على التطعيم.

وتعمل طواقم طبية مختصة على تقديم خدمة التطعيم بالمنزل لفئة 70 عامًا فأكثر، وبما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة في أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي توصي بها (الصحة).

ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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