ضبط 81 امرأة في تجمع مخالفات للإجراءات الاحترازية بإحدى قرى صامطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلنت شرطة منطقة جازان، اليوم الاثنين، ضبط (81) امرأة في إحدى قرى محافظة صامطة في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (81) امرأة في إحدى قرى محافظة صامطة، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأضاف متحدث شرطة جازان، أنه جرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمّع محل المخالفة.



شارك الخبر