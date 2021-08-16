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ضبط 81 امرأة في تجمع مخالفات للإجراءات الاحترازية بإحدى قرى صامطة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

ضبط 81 امرأة في تجمع مخالفات للإجراءات الاحترازية بإحدى قرى صامطة

جرى تطبيق العقوبات المقررة بحق الداعي والمسؤول ومن حضر

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلنت شرطة منطقة جازان، اليوم الاثنين، ضبط (81) امرأة في إحدى قرى محافظة صامطة في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (81) امرأة في إحدى قرى محافظة صامطة، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس (كوفيد- 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأضاف متحدث شرطة جازان، أنه جرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمّع محل المخالفة.

ضبط 81 امرأة في تجمع مخالفات للإجراءات الاحترازية بإحدى قرى صامطة - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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