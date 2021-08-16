شاهد.. عناصر القوات الأمريكية تنتشر في مطار كابل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو أظهر عناصر القوة الأمريكية خلال انتشارهم داخل مطار العاصمة الأفغانية كابل.

يذكر أن الولايات المتحدة، أعلنت مساء اليوم الاثنين، تعليق عمليات الإجلاء من كابل بأفغانستان حتى تأمين المطار بشكل كامل.

هذا وذكرت وسائل الإعلام نقلًا عن الجيش الأمريكي أن 7 أشخاص قتلوا في مطار كابل بسبب الفوضى التي اندلعت أثناء رحيل الأمريكيين، ومحاولات الأفغان الصعود إلى الطائرات المغادرة.

قتلى في مطار كابل:

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس”، إلى أن العدد يشمل الأشخاص الذين سقطوا من طائرة أمريكية تعلقوا بها وسقطوا منها بعد دقائق من تحليقها.

ونشرت وسائل الإعلام الأفغانية لقطات تظهر أشخاصًا يسقطون من طائرة نقل أمريكية تقلع من كابل يفترض أنهم أفغان، حاولوا الهروب من كابل متعلقين بهيكلها من الخارج.

وشهد مطار العاصمة الأفغانية كابل فوضى عارمة، حيث توجه آلاف الأفغان إلى المطار في محاولة للخروج من البلاد.

يأتي ذلك عقب سيطرة حركة طالبان الأحد، على أفغانستان بشكل كامل، في وقت تسعى البعثات الغربية إلى ترحيل أطقمها وموظفيها العسكريين والمدنيين عبر مطار كابل.



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