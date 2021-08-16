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وزارة الصناعة توضح مزايا برنامج تحفيز التوطين في القطاع الصناعي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

وزارة الصناعة توضح مزايا برنامج تحفيز التوطين في القطاع الصناعي

ضمن خطة رفع معدلات التوطين في القطاع
وزارة الصناعة توضح مزايا برنامج تحفيز التوطين في القطاع الصناعي

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن مزايا برنامج تحفيز التوطين في القطاع الصناعي.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر “تويتر”: إن البرنامج يأتي ضمن خطة رفع معدلات التوطين في القطاع الصناعي وزيادة جاذبية وظائفه لأبناء وبنات الوطن.

أهم مزايا البرنامج:

وتابعت الوزارة أن “برنامج تحفيز التوطين في القطاع الصناعي” يقدم عددًا من المزايا تشمل دعم رواتب الموظفين وتأهيلهم.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنه يمكن للمستثمر الصناعي الاستفادة من هذه الحوافز من خلال الرابط: https://eservices.taqat.sa/Eservices/Login.aspx


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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