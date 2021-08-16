إنشاء محمية للحياة البرية بوادي صفار ومركز للزوار بوادي حنيفة

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وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة جيري إنزيريلو، أن مذكرة التفاهم تعد جزءا لا يتجزأ من توجه وسياسة الهيئة في تطبيق معايير بيئية عالمية، وتعزيز الحياة البرية في ظل البيئة الطبيعية الخلابة والمقومات المتنوعة التي تتمتع بها «جوهرة المملكة»، مشيرا إلى أن محمية الحياة البرية التي تم إنشاؤها تستهدف المحافظة على التنوع الأحيائي والبيئات الطبيعية لوادي صفار ووادي حنيفة، وتخدم تبني نمط حياة مستدام، وخاصة أن الهيئة ستعمل على دمج المحمية البرية مع المشاريع المختلفة بوادي صفار.
وأكد أن التعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بما حققه من إنجازات بارزة في مجال الحياة البرية في عدد من المشاريع بمختلف مناطق المملكة، يمثل خطوة مهمة في دعم وتعزيز البيئة الطبيعية والحياة البرية في «جوهرة المملكة»، وأن البرامج والمبادرات والخطط التي سعمل عليها خلال الفترة المقبلة ستسهم في تحقيق تناسق وتناغم بيئي في المنطقة، إضافة إلى التنوع الأحيائي في المحمية المقرر إنشاؤها.
فرص التعاون تشمل:
- تخطيط المبادرات والفعاليات التي تسهم في زيادة الوعي بقيمة المحمية
- تطبيق أعلى المعايير في جوانب المشروع كافة
- دراسة إنشاء مركز للزوار للتعرف على الحياة البرية بوادي حنيفة
- تنظيم الفعاليات وتبادل المعرفة
- إيجاد حلول مناسبة مستدامة للقضايا والتحديات الفطرية
- تطوير وتنفيذ خطط ومشروعات ومناطق محمية للحياة الفطرية
- استصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق والعمل على تطبيقها
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