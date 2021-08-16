شكرا لقرائتكم خبر إنشاء محمية للحياة البرية بوادي صفار ومركز للزوار بوادي حنيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتعزيز التعاون في مجال المحافظة على الحياة البرية، وتطوير محمية للحياة البرية بوادي صفار، وإنشاء مركز للتعرف على الحياة البرية بوادي حنيفة، وفقا لأفضل المعايير المحلية والعالمية، إضافة إلى التعاون في مجال الخطط والبرامج الخاصة بمعايير أنظمة الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة جيري إنزيريلو، أن مذكرة التفاهم تعد جزءا لا يتجزأ من توجه وسياسة الهيئة في تطبيق معايير بيئية عالمية، وتعزيز الحياة البرية في ظل البيئة الطبيعية الخلابة والمقومات المتنوعة التي تتمتع بها «جوهرة المملكة»، مشيرا إلى أن محمية الحياة البرية التي تم إنشاؤها تستهدف المحافظة على التنوع الأحيائي والبيئات الطبيعية لوادي صفار ووادي حنيفة، وتخدم تبني نمط حياة مستدام، وخاصة أن الهيئة ستعمل على دمج المحمية البرية مع المشاريع المختلفة بوادي صفار.

وأكد أن التعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بما حققه من إنجازات بارزة في مجال الحياة البرية في عدد من المشاريع بمختلف مناطق المملكة، يمثل خطوة مهمة في دعم وتعزيز البيئة الطبيعية والحياة البرية في «جوهرة المملكة»، وأن البرامج والمبادرات والخطط التي سعمل عليها خلال الفترة المقبلة ستسهم في تحقيق تناسق وتناغم بيئي في المنطقة، إضافة إلى التنوع الأحيائي في المحمية المقرر إنشاؤها.

فرص التعاون تشمل:

