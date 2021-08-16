شكرا لقرائتكم خبر بوابة العدل القضائية تعزز قيم العدالة والشفافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة العدل البوابة القضائية العلمية، التي تعد منصة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية، تتيح للجميع بمن فيهم أطراف العملية القضائية من محامين ومهتمين بالشأن القانوني الاطلاع على جميع الأحكام التجارية - المكتسبة للقطعية - الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة.

وتستهدف البوابة القضائية العلمية تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة الكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع.

وأوضح مدير عام مركز البحوث المشرف على مشروع البوابة الدكتور بشار المفدى أن البوابة تمثل منصة رقمية معتمدة لنشر الأحكام القضائية، وتتميز بالدقة والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل مستقبلا على نشر الأنظمة والاتفاقات، والأوامر والقرارات، والأبحاث العلمية، واللوائح والتنظيمات والتعاميم، وغيرها من الوثائق القانونية.

وتضم البوابة القضائية العلمية حاليا 30,000 حكم قضائي، وأكثر من 2,500 تصنيف موضوعي، وقسمت محتويات البوابة إلى 6 أقسام رئيسة، هي: جميع أحكام المحاكم التجارية واستئنافها، وجميع أحكام الدوائر التجارية بالمحكمة العليا، وأحكام الإفلاس، ووثيقة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ووثيقة نظام الإجراءات الجزائية، والتقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات.

تهدف إلى:







تعزيز قيم العدالة والشفافية



توفير منصة الكترونية موحدة للمعلومات القضائية



رفع المستوى المعرفي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي



البوابة القضائية تستهدف: