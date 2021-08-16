شكرا لقرائتكم خبر بوابة العدل القضائية تعزز قيم العدالة والشفافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستهدف البوابة القضائية العلمية تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة الكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع.
وأوضح مدير عام مركز البحوث المشرف على مشروع البوابة الدكتور بشار المفدى أن البوابة تمثل منصة رقمية معتمدة لنشر الأحكام القضائية، وتتميز بالدقة والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة.
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل مستقبلا على نشر الأنظمة والاتفاقات، والأوامر والقرارات، والأبحاث العلمية، واللوائح والتنظيمات والتعاميم، وغيرها من الوثائق القانونية.
وتضم البوابة القضائية العلمية حاليا 30,000 حكم قضائي، وأكثر من 2,500 تصنيف موضوعي، وقسمت محتويات البوابة إلى 6 أقسام رئيسة، هي: جميع أحكام المحاكم التجارية واستئنافها، وجميع أحكام الدوائر التجارية بالمحكمة العليا، وأحكام الإفلاس، ووثيقة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ووثيقة نظام الإجراءات الجزائية، والتقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات.
تهدف إلى:
- تعزيز قيم العدالة والشفافية
- توفير منصة الكترونية موحدة للمعلومات القضائية
- رفع المستوى المعرفي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي
البوابة القضائية تستهدف:
- القضاة
- أطراف الدعوى
- المحامين
- أعضاء النيابة
- أعوان القضاة
- الأكاديميين
- طلاب الدراسات العليا
كانت هذه تفاصيل خبر بوابة العدل القضائية تعزز قيم العدالة والشفافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.