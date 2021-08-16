المظالم يعقد 48 ألف جلسة قضائية رقمية خلال 3 أشهر

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وأكد تقرير للديوان ارتفاع عدد المنجز على عدد الوارد من الدعاوى بنسبة وصلت إلى 101%، لافتا إلى أن الإحصاءات اشتملت على أعمال عموم محاكمة، واستمرار تطور ما جرى قياسه، وما تحقق خلال التقارير السابقة لهذا العام.
وأشار إلى أن المنصة حققت رقما قياسيا من حيث عدد الصفحات المعروضة خلال الفترة نفسها.
وبين التقرير أن نسبة ما أنجز من حجم العمل الكلي بلغت 46%، إلى جانب استمرارية تطور العمل والإنتاجية فيما يرد إلى محاكم ديوان المظالم من دعاوى وطلبات، وما يصدر عنها من قرارات وأحكام، وعدم تأثر مجريات الأعمال ومخرجاتها في ظل الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، وما واكبه من التحول الرقمي بالكامل لعملية التقاضي في محاكم ديوان المظالم.
وأشار إلى استمرار عقد الجلسات بشكل الكتروني، والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة في منصة معين الرقمية.
من إحصاءات المحاكم خلال 3 أشهر:
- 22.786 الدعاوى الواردة
- 48.088 جلسة قضائية رقمية
- 7.996.810 صفحات معروضة بالمنصة
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