شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة ونائبه يطلعان على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة خالد الفيصل، ونائبه بدر بن سلطان في الإمارة بجدة أمس، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي.

واستمعا إلى نبذة عن استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة المتمثلة في توطين ما يزيد عن 50 % من الإنفاق الحكومي بحلول العام 2030، فيما اطلعا على أبرز ما تحقق من منجزات على صعيد توطين الصناعات العسكرية ودوره في تمكين المستثمر المحلي كجزء فاعل في تعزيز مسيرة توطين، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز استقلالية القطاع الاستراتيجية.

كما استمعا لشرح عن مستجدات معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 3 إلى 6 شعبان المقبل، والذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، ولأول مرة في المملكة.

إلى ذلك تسلم نائب أمير المنطقة، بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة أمس، تقرير قياس الرضا لدى الحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة لهم، الذي أعده معهد الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.

وتضمن التقرير الذي قدمه رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني يرافقه مدير المعهد الدكتور تركي العمرو، تفصيلا عن مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة، بهدف تقييمها وتطويرها بما يسهم في تقديم أفضلها وتوفير التسهيلات التي تسهم في راحة المعتمرين والحجاج، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت اهتماما خاصا بضيوف الحرمين الشريفين.