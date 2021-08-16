رصد 56 مخالفة نظافة.. ورفع 29 ألف طن نفايات بالأحساء

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وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني، أن أعمال النظافة وإزالة مسببات التشوه البصري، تأتي امتدادا لتنفيذ مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري، وضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، وتعزيزا للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.
من أعمال النظافة:
- كنس الطرقات آليا ويدويا بطول 14,900 كلم طولي
- تعقيم 7525 حاوية نظافة
- غسل 210 كلم من أرصفة الشوارع
- رفع 282 مركبة مهملة وتالفة من الطرقات العامة والأحياء
- مباشرة ومعالجة 214 بلاغا عبر مركز البلاغات والطوارئ 940
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