رصد 56 مخالفة نظافة.. ورفع 29 ألف طن نفايات بالأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة الأحساء ممثلة بالإدارة العامة للنظافة خلال الأسبوع الماضي أعمال رفع 9100 طن من النفايات المنزلية و19,878 طنا من النفايات الصلبة ذات الحجم الكبير، إضافة إلى معالجة 2624 عنصرا من عناصر التشوه البصري ورصد 56 مخالفة نظافة عامة، وتطبيق الجزاءات النظامية تجاه المخالفين. وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني، أن أعمال النظافة وإزالة مسببات التشوه البصري، تأتي امتدادا لتنفيذ مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري، وضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، وتعزيزا للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة. من أعمال النظافة:





كنس الطرقات آليا ويدويا بطول 14,900 كلم طولي



تعقيم 7525 حاوية نظافة



غسل 210 كلم من أرصفة الشوارع



رفع 282 مركبة مهملة وتالفة من الطرقات العامة والأحياء



مباشرة ومعالجة 214 بلاغا عبر مركز البلاغات والطوارئ 940



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