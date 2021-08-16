توظيف 55 من خريجي المنشآت التدريبية بنجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران ممثلة بإدارة التنسيق الوظيفي إجراءات توظيف 55 خريجا من خريجي المنشآت التدريبية بالمنطقة. ‏وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد آل جبار، أن الفرص الوظيفية الحالية تمثل المرحلة الرابعة من مراحل توظيف خريجي المنشآت التدريبية بالمنطقة مع شركة سند لحفر آبار البترول التي تحرص الإدارة على توفيرها لخريجي وخريجات المنشآت التدريبية بالمنطقة حسب التخصصات المطلوبة من الشركات والمؤسسات والخبرات والكفاءات المطلوبة لسوق العمل.



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