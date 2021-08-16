افتتاح 4 مداخل إضافية لخدمة عربات التنقل بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 4 مداخل إضافية لخدمة قاصدي البيت الحرام، ولخدمة عربات التنقل، وهي مدخل «الشبيكة» عبر جسر الشبيكة، ومدخل وسلم «الأرقم»، ومدخل «المروة» ومدخل سطح الدورات القشاشية.

وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي، «إن إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام خصصت 5000 عربة عادية، ونحو 3000 عربة كهربائية لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة»، مبينا أن الإدارة عملت على إقامة 3 نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام، وذلك بوضع ملصقات لتطبيق التباعد الجسدي، إضافة إلى تطهير العربات الكهربائية المجانية بعد كل مستخدم.

وأوضح أن عدد العاملين على خدمة قاصدي المسجد الحرام بلغ نحو 180 موظفا موزعين على 4 ورديات مختلفة، تراعى فيها أوقات الذروة، لتوفر أعلى معايير الجودة في سرعة العمل والإنجاز.

من جهة ثانية فعلت وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية مبادرة «استقبال معتمرات الخارج» تزامنا مع زيادة أعداد المعتمرين.

كما أوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية بيان الهذلي، أنه جرى استقبال معتمرات الخارج بحفاوة وتقدير بمشاركة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، فجرى خلال الاستقبال توزيع الهدايا التذكارية عليهن بمقر باب أجياد «القبو».

وأشارت الذويبي إلى أن هذا التفعيل يعد تطبيقا لآليات ممنهجة ومعايير تعزز سبل السلامة العامة، وهو ما تؤكد عليه مساعدة الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود العبود، التي تحرص على الريادة في ميادين خدمة قاصدات بيت الله الحرام.

هدايا وزعت على معتمرات الخارج:

