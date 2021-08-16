عودة مشروطة للصلاة بالمسجد النبوي للفئات بين 12 إلى 18 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت وكالة المسجد النبوي بالمدينة المنورة عودة الفئات العمرية ما بين 12– 18 سنة للصلاة في المسجد النبوي، حصولهم على لقاح كورونا وكانت وزارة الصحة أعلنت قبل فترة توفير الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر «إن الجرعة الأولى من لقاح فايزر، متاحة حاليا للفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما في كافة المناطق وذلك لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس».

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