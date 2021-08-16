شكرا لقرائتكم خبر انتهاء فترة التقديم على مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبلغ عدد المتقدمين للمراكز لعام 1443هـ 16591 مستفيدا، سيلتحقون بـ215 مركزا للرعاية النهارية غير الحكومية إناثا وذكورا على مستوى المملكة ممن تنطبق عليهم شروط القبول بالمراكز، وستتحمل الدولة رسوم تدريبهم وتأهيلهم.
يذكر أن المراكز ستبدأ في استقبال المتدربين من مستفيدي هذه المراكز انطلاقا من 28 محرم، حيث وضعت عددا من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وآلية لخلق بيئة تدريبية صحية وآمنة في المراكز، ومنها أن يكون المستفيد محصنا للتدريب الحضوري داخل المركز، إذا كان من الفئة العمرية التي تبلغ 12 سنة فأكثر، وسيتم التعميم على مراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يصدر من تعليمات من وزارة الصحة أو الجهات المعنية للالتزام بها والحرص على تطبيقها.
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