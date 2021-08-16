بحث سعودي يحل ثانيا في مؤتمر صناعي أوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل بحث لطلاب خريجين من قسم الهندسة الصناعية وهندسة النظم بكلية الهندسة في جامعة جدة على المركز الثاني في المؤتمر الأوروبي الدولي الرابع للهندسة الصناعية وإدارة العمليات، والذي عقد في مدينة روما الإيطالية مطلع أغسطس الحالي، وذلك بحسب أحد القائمين على الدراسة، علي الباحث لـ»مكة».

وأجري البحث الذي حمل عنوان (تفضيلات وآراء طلبة جامعة جدة تجاه الامتحانات الالكترونية) على عينة من 1084 طالبا وطالبة في الجامعة، من مختلف الكليات في العلوم الإنسانية والعلوم، حيث استمر لمدة عام ونصف العام، من 25 /2 /2020 إلى 5/31 /2021.

وأكد الباحث أن الدراسة تناولت تفضيلات وآراء طلبة جامعة جدة حيال إجراء الامتحانات الكترونيا، كما استعرضت الفروق الإحصائية في الآراء تجاه الامتحانات الالكترونية بين الطلاب بناء على عدد من العوامل المختلفة باستخدام عدد من الأدوات ذات الطابع الإحصائي. وركزت على جوانب وتصنيفات تقيس قدرة الجامعة على اعتماد الاختبارات الالكترونية بدلا من الورقية.

وخلصت النتائج إلى أن تفضيل طلاب جامعة جدة للامتحانات الالكترونية كان إيجابيا، حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الميول والآراء تجاه الامتحانات الالكترونية بين الطلاب حسب العوامل التي تم بناء الدراسة عليها (الجنس، والتخصص، والمعدل التراكمي، والمستوى التعليمي)، كما قدم الباحثون في نهاية المطاف بعض التوصيات التي تشجع على اعتماد الامتحانات الالكترونية ومواكبة التحسين المستمر في العملية التعليمية.

من الذي أنجز البحث وأشرف عليه؟

طلاب خريجون

أسماء الباحثين:

