6 جامعات سعودية تحقق ترتيبا متقدما ضمن تصنيف شنغهاي

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وجاءت جامعتا الملك عبدالعزيز والملك سعود ضمن أفضل 150 جامعة حول العالم، وفقا للتصنيف.
ويعرف تصنيف «شنغهاي» العالمي بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU)، حيث يعتمد على أداء الجامعات في البحوث العلمية وفق عدة معايير، منها جودة التعليم، كفاءة أعضاء هيئة التدريس، مخرجات البحث العلمي، وحجم المؤسسة.
ويعد تصنيف شنغهاي من التصنيفات العالمية التي لها معايير مؤشرات متنوعة حيث تعطي 30% من الدرجة لعدد الخريجين والموظفين في الجامعة الحائزين على جائزة نوبل ووسام فيلدز، و20% على النشر في مجلتي الطبيعة والعلوم، كما يتم وزن الدرجة للأكاديميين العاملين بدوام كامل خلال عملية التقييم.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للبحث والتطوير والابتكار على مستوى المملكة، والعمل الكبير الذي تقوم به وزارة التعليم والجامعات في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، والتي من ضمنها تحسين تصنيف الجامعات السعودية ضمن التصنيفات العالمية، حيث جرى إطلاق عدد من المبادرات، التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تحسين تصنيف الجامعات السعودية، ومن ضمن هذه المبادرات برامج التعاون الدولي والبحث عالي الأثر والتمويل المؤسسي، وغيرها من المبادرات التي أطلقت خلال السنوات الماضية، ولها أثرها على تحسن ترتيب الجامعات في جميع التصنيفات العالمية.
مراكز الجامعات وفقا للتصنيف:
- جامعة الملك عبدالعزيز المرتبة 101 - 150 على مستوى العالم للمرة الثانية على التوالي.
- جامعة الملك سعود 101 - 150 بين جامعات العالم.
- جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المرتبة من 201 - 300 للمرة الثانية على التوالي.
- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة من 401 - 500 للمرة الثانية على التوالي.
- حققت جامعتا الملك خالد والطائف المرتبة من 801 - 900 عالميا للمرة الأولى.
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