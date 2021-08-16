شكرا لقرائتكم خبر تعليم مكة يستعرض خطط مؤشرات الأداء للعام الدراسي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي خلال اجتماعه أمس مع لجنة متابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي 1443هـ، خطط مؤشرات الأداء المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي وتسخير الجهود ومواجهة التحديات نحو تحقيق البيئة التعليمية الآمنة.

من جهة ثانية افتتح الزائدي ملتقى الإدارة المدرسية الأول 1443هـ «مستجدات وتطلعات» عن بعد، والذي يستهدف 1000 مدير ومديرة بمدارس مكة لجميع المراحل التعليمية «بنين وبنات»، وذلك بحضور المساعدين ومديري الإشراف والإدارة المدرسية والتدريب بمقر إدارة التدريب التربوي.

ويهدف الملتقى إلى تمكين الإدارة المدرسية وتكامل الجهود في تعزيز الدور القيادي لدى مديري ومديرات المدارس مع استشراف مستقبل الميدان التربوي، تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، وتقديم حلول ناجعة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضح مدير تعليم المنطقة أن البرنامج يحمل عنوانا منسجما مع متطلبات ومعطيات المرحلة الانتقالية، وجاء نوعيا في مضمونه، مواكبا في معطياته ومحتواه، وملبيا لحاجات مديري ومديرات المدارس بتعليم مكة المكرمة.

إلى ذلك دعا تعليم مكة الطلاب والطالبات الشغوفين بالعلوم والرياضيات وتمثيل الوطن دوليا بالتسجيل في مسابقة موهوب للعلوم والرياضيات، وهي مسابقة مجانية، واختبارات الكترونية، تشمل 6 مسارات علمية، للطلبة من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي.

من استعدادات تعليم مكة:

