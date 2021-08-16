«مسك الخيرية» تستثمر يوم الشباب في تنمية المهارات لمستقبل ناجح

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وركزت الفعالية الشبابية التي أقيمت في بهو المؤسسة بساحة الكندي، على الدور المهم لمهارات المستقبل المطلوبة، وأهمية التعلم المستمر لتجاوز العقبات وضمان مستقبل مزدهر للشباب، كما نقلت أصوات الشباب عبر استطلاع للرأي شارك فيه 7000 شاب وشابة.
وتضمنت الفعالية 4 جلسات حوارية رئيسة، افتتحها وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور أحمد الزهراني، وناقش فيها المتحدثون المهارات التي يحتاجها الشباب في ظل التحولات الأخيرة، وآلية بناء هذه القدرات وسط ما يمر به العالم من تأثيرات الجائحة على مجالي التعليم والعمل، إلى جانب مهارات المستقبل من منظور الجهات الموظفة للشباب، وصوت الشباب وآرائهم عن مهارات المستقبل أثناء الجائحة.
إلى جانب ذلك أطلقت المؤسسة ضمن فعاليات احتفائها بيوم الشباب العالمي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عملا مرئيا استعرضت فيه نماذج شبابية استفادت من برامج تنمية الشباب، ودور هذه البرامج في دعم مسيرتهم العملية.
ماذا
طرحت الجلسات؟
- سرعة تغير سوق العمل
- طرق التكيف مع هذه التغيرات بالتزود بالقدرات اللازمة للنجاح
- مد الشباب بأهم الإرشادات والخطوات التي يحتاجونها لتجاوز الصعوبات
- عرض ختامي استعرضت فيه المؤسسة برامج المهارات التي تقدمها لدعم الشباب
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