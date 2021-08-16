شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» تشترط التحصين لخدمة المستفيدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت الهيئة العامة للغذاء والدواء التحصين لاستقبال المستفيدين من خدماتها، فعلى الراغبين بزيارة مقار وفروع «الهيئة» أن يكونوا محصنين حسب الحالة في تطبيق «توكلنا». يأتي ذلك تزامنا مع قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام في أغسطس الحالي.

وأوضحت الهيئة أن جميع منسوبيها داخل مقار العمل «محصنون» بنسبة 100%، ويتم التحقق من ذلك بإبراز الحالة في تطبيق «توكلنا» قبل الدخول لمقار العمل، وفقا لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما ألزمت جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها بالعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، وتفعيل تطبيق «توكلنا»، إلى جانب الالتزام بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية، التي نصت على الالتزام بقياس درجة الحرارة، والتعقيم المستمر، وتوفر عدد مناسب من المغاسل المخصصة للعاملين وللمرتادين مزودة بصابون ومعقم خاص للأيدي.