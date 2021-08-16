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«الغذاء والدواء» تشترط التحصين لخدمة المستفيدين

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- بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت الهيئة العامة للغذاء والدواء التحصين لاستقبال المستفيدين من خدماتها، فعلى الراغبين بزيارة مقار وفروع «الهيئة» أن يكونوا محصنين حسب الحالة في تطبيق «توكلنا». يأتي ذلك تزامنا مع قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام في أغسطس الحالي.

وأوضحت الهيئة أن جميع منسوبيها داخل مقار العمل «محصنون» بنسبة 100%، ويتم التحقق من ذلك بإبراز الحالة في تطبيق «توكلنا» قبل الدخول لمقار العمل، وفقا لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما ألزمت جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها بالعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس «كوفيد 19»، وتفعيل تطبيق «توكلنا»، إلى جانب الالتزام بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية، التي نصت على الالتزام بقياس درجة الحرارة، والتعقيم المستمر، وتوفر عدد مناسب من المغاسل المخصصة للعاملين وللمرتادين مزودة بصابون ومعقم خاص للأيدي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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