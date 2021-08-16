«الغذاء والدواء» تشترط التحصين لخدمة المستفيدين

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وأوضحت الهيئة أن جميع منسوبيها داخل مقار العمل «محصنون» بنسبة 100%، ويتم التحقق من ذلك بإبراز الحالة في تطبيق «توكلنا» قبل الدخول لمقار العمل، وفقا لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما ألزمت جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها بالعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، وتفعيل تطبيق «توكلنا»، إلى جانب الالتزام بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية، التي نصت على الالتزام بقياس درجة الحرارة، والتعقيم المستمر، وتوفر عدد مناسب من المغاسل المخصصة للعاملين وللمرتادين مزودة بصابون ومعقم خاص للأيدي.
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