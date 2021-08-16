تقنيات صديقة للبيئة تكافح حمى الضنك في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار مبادراتها للحفاظ على البيئة، دشنت أمانة محافظة جدة أمس مشروع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة لمكافحة حمى الضنك بين أفراد المجتمع في عدد من أحياء المحافظة.

ويأتي المشروع ضمن الجهود الوطنية المشتركة لتحسين جودة الحياة بالتعاون مع هيئة الصحة العامة «وقاية»، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، من خلال إيجاد حلول تحافظ على الصحة العامة وتحد من انتشار الأمراض في المجتمع، وتوفر بيئة نقية خالية من المبيدات الكيميائية.

وتعتمد فكرة المشروع على استخدام بعوض صديق للبيئة يسهم في تقليل عدد البعوض الناقل لفيروس حمى الضنك، والتي أثبتت نجاحها في عدد من الدول التي عانت من هذه المشكلة، مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا وإندونيسيا.

من جهة ثانية عقد أمين محافظة جدة صالح التركي، ومستشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور يحيى الحقيل، اجتماعا لاستعراض مراحل عمل وإنجاز ملف برنامج تحسين المشهد الحضري بمحافظة جدة.

إلى ذلك نشرت أمانة جدة إعلانات حملة #صور_وأرسل على لوحات الطرق بالمحافظة، لتعزيز مشاركة المجتمع في تحسين المشهد الحضري.

تقنيات صديقة للبيئة:

استخدام بعوض صديق للبيئة يسهم في تقليل عدد البعوض الناقل لفيروس حمى الضنك

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