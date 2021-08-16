الصحة تشدد على جرعتي اللقاح للوقاية من مضاعفات متحور دلتا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مشددة على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحور دلتا سريع الانتشار. وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 604 حالات إصابة مؤكدة وشفاء1011 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6649 حالة منها 1332 حالة حرجة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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