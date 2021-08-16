باحاذق إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى يوسف عمر باحاذق، وتمت الصلاة عليه في المسجد النبوي الشريف، ودفن في البقيع. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون»

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