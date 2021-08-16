شكرا لقرائتكم خبر صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت وزارة التعليم، أنه حرصا على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم خلال العودة الحضورية للعام الدراسي 1443هـ، فقد صدرت الموافقة السامية الكريمة بالعمل وفقا للترتيبات المحددة.
وبينت الوزارة أنها تتابع مع كل الجهات المعنية لسرعة إنفاذ ما قضى به التوجيه الكريم، كما ستقوم بالتعميم على جميع إدارات التعليم بالترتيبات اللازمة لذلك.
وأكدت ضرورة المبادرة للحصول على جرعتين من اللقاح لعودة الدراسة حضوريا، مثمنة تعاون الجميع وحرصهم على سلامة الطلبة وأسرهم.
الآليات المحددة:
- ما يخص التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتعليم العام للفئات العمرية 12 عاما فأكثر؛ يشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات للمرافق التعليمية، مع توجيه وزارة الصحة بتوفير كميات كافية من اللقاحات، وتوفير اللقاح لكل من لم يجده، وذلك من خلال موقع يسجل فيه لهذا الغرض، وأن يستكمل ذلك قبل الأحد 14/1/1443هـ الموافق 22/8/2021م.
- تسجيل وزارة الصحة مواعيد لأخذ اللقاح آليا للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا اللقاح ممن أعمارهم 12 عاما فأكبر.
- ما يخص التعليم العام للفئة العمرية الأقل من 12 عاما؛ يشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين في المرافق التعليمية، وتعود الدراسة الحضورية بدءا من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى 70% من السكان، أو تاريخ 24/3/1443هـ الموافق 30/10/2021م، أيهما أسبق.
- تبلغ هيئة الصحة العامة وزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما تراه من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية لعودة الدراسة الحضورية لتطبيقها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا.
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