شكرا لقرائتكم خبر صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443هـ، وفي ضوء ما تمت دراسته في اللجان العليا.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه حرصا على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم خلال العودة الحضورية للعام الدراسي 1443هـ، فقد صدرت الموافقة السامية الكريمة بالعمل وفقا للترتيبات المحددة.

وبينت الوزارة أنها تتابع مع كل الجهات المعنية لسرعة إنفاذ ما قضى به التوجيه الكريم، كما ستقوم بالتعميم على جميع إدارات التعليم بالترتيبات اللازمة لذلك.

وأكدت ضرورة المبادرة للحصول على جرعتين من اللقاح لعودة الدراسة حضوريا، مثمنة تعاون الجميع وحرصهم على سلامة الطلبة وأسرهم.

الآليات المحددة:

