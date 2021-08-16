- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المجتمع الدولي، اليوم (الاثنين) خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن إلى توحيد صفوفه؛ لضمان عدم استخدام أفغانستان مجدداً منصة أو ملاذاً لتنظيمات إرهابية، بعد سيطرة طالبان على كابول.
وطالب "غوتيريس" مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته إلى تشكيل جبهة والعمل معاً والتحرك معاً، واستخدام كل الأدوات المتاحة لهما للقضاء على التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان وضمان احترام الحقوق الإنسانية الأساسية، وفقاً لـ"فرانس 24".
كما طالب حركة طالبان وجميع الأطراف إلى احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق جميع الأفراد وحرياتهم.
وأعرب عن قلقه حيال شهادات عن انتهاكات متنامية لحقوق الإنسان بحق النساء والفتيات الأفغانيات.
قال الأمين العام: "نتلقى معلومات مرعبة تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل أنحاء البلاد".
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 08:45 PM
أعرب عن قلقه من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد"غوتيريس" يدعو لتوحيد الصفوف لضمان عدم استخدام أفغانستان ملاذاً للإرهاب
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المجتمع الدولي، اليوم (الاثنين) خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن إلى توحيد صفوفه؛ لضمان عدم استخدام أفغانستان مجدداً منصة أو ملاذاً لتنظيمات إرهابية، بعد سيطرة طالبان على كابول.
وطالب "غوتيريس" مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته إلى تشكيل جبهة والعمل معاً والتحرك معاً، واستخدام كل الأدوات المتاحة لهما للقضاء على التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان وضمان احترام الحقوق الإنسانية الأساسية، وفقاً لـ"فرانس 24".
كما طالب حركة طالبان وجميع الأطراف إلى احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق جميع الأفراد وحرياتهم.
وأعرب عن قلقه حيال شهادات عن انتهاكات متنامية لحقوق الإنسان بحق النساء والفتيات الأفغانيات.
قال الأمين العام: "نتلقى معلومات مرعبة تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل أنحاء البلاد".
، "غوتيريس" يدعو لتوحيد الصفوف لضمان عدم استخدام أفغانستان ملاذاً للإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "غوتيريس" يدعو لتوحيد الصفوف لضمان عدم استخدام أفغانستان ملاذاً للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.