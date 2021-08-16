محمد بن مسعود - الدمام - جرى تطبيق العقوبات المقرَّرة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (81) امرأة في إحدى قرى محافظة صامطة في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقرَّرة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة. 16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 08:40 PM جرى تطبيق العقوبات المقرَّرة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة شرطة جازان تضبط 81 امرأة بصامطة في تجمُّع مخالف لاحترازات كورونا شرطة جازان تضبط 81 امرأة بصامطة في تجمُّع مخالف لاحترازات كورونا صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (81) امرأة في إحدى قرى محافظة صامطة في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقرَّرة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة. الكلمات المفتاحية ، شرطة جازان تضبط 81 امرأة بصامطة في تجمُّع مخالف لاحترازات كورونا ،

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