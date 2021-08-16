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أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الاثنين) بإرسال ألف جندي مظلي إضافيين من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى العاصمة الأفغانية كابول.
وبين البيت الأبيض أن الإضافة الجديدة للعسكريين سترفع أعدادهم هناك إلى 7 آلاف هم إجمالي القوات الأمريكية على الأرض في أفغانستان تقريباً، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وذكر البيت الأبيض أن "بايدن" سيوجه خطابا للأمة الأمريكية حول التطورات في أفغانستان مساء اليوم.
الرئيس الأمريكي يأمر بإرسال 1000 جندي إضافيين إلى كابولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-16
أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الاثنين) بإرسال ألف جندي مظلي إضافيين من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى العاصمة الأفغانية كابول.
وبين البيت الأبيض أن الإضافة الجديدة للعسكريين سترفع أعدادهم هناك إلى 7 آلاف هم إجمالي القوات الأمريكية على الأرض في أفغانستان تقريباً، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وذكر البيت الأبيض أن "بايدن" سيوجه خطابا للأمة الأمريكية حول التطورات في أفغانستان مساء اليوم.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
07:53 PM
"بايدن" يوجه خطاباً للأمريكيين عن التطورات في أفغانستان اليوم
أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الاثنين) بإرسال ألف جندي مظلي إضافيين من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى العاصمة الأفغانية كابول.
وبين البيت الأبيض أن الإضافة الجديدة للعسكريين سترفع أعدادهم هناك إلى 7 آلاف هم إجمالي القوات الأمريكية على الأرض في أفغانستان تقريباً، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وذكر البيت الأبيض أن "بايدن" سيوجه خطابا للأمة الأمريكية حول التطورات في أفغانستان مساء اليوم.
، الرئيس الأمريكي يأمر بإرسال 1000 جندي إضافيين إلى كابول ،
المصدر : الخليج 365
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