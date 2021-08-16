، بعضهم سقط من طائرة.. مقتل 7 أفغان في مطار كابول جراء الفوضى ،

محمد بن مسعود - الدمام - الآلاف حاولوا الصعود إلى الرحلات المغادرة

‬أعلن الجيش الأمريكي اليوم (الاثنين)، أن 7 أشخاص قتلوا في مطار كابل؛ بسبب الفوضى التي اندلعت أثناء رحيل الأمريكيين، ومحاولة آلاف الأفغان الصعود إلى الطائرات المغادرة.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن العدد يشمل الأشخاص الذين سقطوا من طائرة أمريكية، تعلقوا بها وسقطوا منها بعد دقائق من تحليقها.

واحتشد الآلاف من المواطنين الأفغان في مطار كابول منذ أمس في أعقاب دخول حركة طالبان إلى العاصمة، محاولين الفرار بركوب الطائرات المغادرة.