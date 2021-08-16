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أعلن السفير الروسي في كابول دميتري جيرنوف، اليوم (الاثنين)، أن حركة طالبان تحرس مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.
وقال "جيرنوف" لقناة "روسيا 24": "سفارتنا في حراسة طالبان، وكان هناك تسليم وتسلم اليوم، فرحلت قوات الأمن الوطنية الأفغانية التي كانت تحرس السفارة واستلمت طالبان".
في السياق نفسه، تعهد ممثلو "طالبان" بعدم المساس بشعرة واحدة من رؤوس الدبلوماسيين الروس في أفغانستان.
"طالبان" تتسلم مهام حراسة السفارة الروسية في كابولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-16
أعلن السفير الروسي في كابول دميتري جيرنوف، اليوم (الاثنين)، أن حركة طالبان تحرس مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.
وقال "جيرنوف" لقناة "روسيا 24": "سفارتنا في حراسة طالبان، وكان هناك تسليم وتسلم اليوم، فرحلت قوات الأمن الوطنية الأفغانية التي كانت تحرس السفارة واستلمت طالبان".
في السياق نفسه، تعهد ممثلو "طالبان" بعدم المساس بشعرة واحدة من رؤوس الدبلوماسيين الروس في أفغانستان.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
07:25 PM
تعهد عناصرها بعدم المساس بشعرة من الدبلوماسيين بها
أعلن السفير الروسي في كابول دميتري جيرنوف، اليوم (الاثنين)، أن حركة طالبان تحرس مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.
وقال "جيرنوف" لقناة "روسيا 24": "سفارتنا في حراسة طالبان، وكان هناك تسليم وتسلم اليوم، فرحلت قوات الأمن الوطنية الأفغانية التي كانت تحرس السفارة واستلمت طالبان".
في السياق نفسه، تعهد ممثلو "طالبان" بعدم المساس بشعرة واحدة من رؤوس الدبلوماسيين الروس في أفغانستان.
، "طالبان" تتسلم مهام حراسة السفارة الروسية في كابول ،
المصدر : الخليج 365
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