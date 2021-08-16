، "تمرَّن كرائد فضاء".. مبادرة تُطلقها الهيئة السعودية للفضاء ،

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أطلقت الهيئة السعودية للفضاء اليوم مبادرة "تمرَّن كرائد فضاء"، وذلك ضمن أدوارها المجتمعية الهادفة إلى تغذية اهتمامات الجيل الناشئ بقطاعات الفضاء ومجالاته، من خلال تقديم تجربة تفاعلية، تحاكي تأهيل رواد الفضاء وأسلوب حياتهم الرياضي والصحي.
وبيَّنت الهيئة أن المبادرة تنطلق بالشراكة مع أكاديمية سبورتسا، فيما تجري فعالياتها على مدى أربعة أيام، مستقطبة الجيل الناشئ من عمر 7 سنوات إلى 16 سنة. وسيتمكن المشاركون من خوض تجربة تأهيل رواد الفضاء في صالة الأنشطة الرياضية، كما ستسهم المبادرة في غرس قيم الانضباط لديهم، ورفع مستوى طموحهم.
وتأتي المبادرة ضمن مساعي الهيئة السعودية للفضاء في إعداد رواد فضاء ومهندسي المستقبل، واستقطاب المتميزين منهم للانضمام لمختلف تطبيقات الفضاء عبر برامج تدريبية نوعية، إضافة إلى تحفيز الطلاب على التخصص في المجالات التطبيقية والهندسية التي تختص بعلوم وتقنيات الفضاء.
ودعت الهيئة الراغبين في الانضمام إلى المبادرة بالتسجيل من خلال الرابط الآتي:
https://initiativesportal.saudispace.gov.sa/ar/practice-like-astronaut.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 08:38 PM
تُقدِّم تجربة تفاعلية تحاكي تأهيل الرواد وأسلوب حياتهم"تمرَّن كرائد فضاء".. مبادرة تُطلقها الهيئة السعودية للفضاء
أطلقت الهيئة السعودية للفضاء اليوم مبادرة "تمرَّن كرائد فضاء"، وذلك ضمن أدوارها المجتمعية الهادفة إلى تغذية اهتمامات الجيل الناشئ بقطاعات الفضاء ومجالاته، من خلال تقديم تجربة تفاعلية، تحاكي تأهيل رواد الفضاء وأسلوب حياتهم الرياضي والصحي.
وبيَّنت الهيئة أن المبادرة تنطلق بالشراكة مع أكاديمية سبورتسا، فيما تجري فعالياتها على مدى أربعة أيام، مستقطبة الجيل الناشئ من عمر 7 سنوات إلى 16 سنة. وسيتمكن المشاركون من خوض تجربة تأهيل رواد الفضاء في صالة الأنشطة الرياضية، كما ستسهم المبادرة في غرس قيم الانضباط لديهم، ورفع مستوى طموحهم.
وتأتي المبادرة ضمن مساعي الهيئة السعودية للفضاء في إعداد رواد فضاء ومهندسي المستقبل، واستقطاب المتميزين منهم للانضمام لمختلف تطبيقات الفضاء عبر برامج تدريبية نوعية، إضافة إلى تحفيز الطلاب على التخصص في المجالات التطبيقية والهندسية التي تختص بعلوم وتقنيات الفضاء.
ودعت الهيئة الراغبين في الانضمام إلى المبادرة بالتسجيل من خلال الرابط الآتي:
https://initiativesportal.saudispace.gov.sa/ar/practice-like-astronaut.
، "تمرَّن كرائد فضاء".. مبادرة تُطلقها الهيئة السعودية للفضاء ،
المصدر : الخليج 365
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