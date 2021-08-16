- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، من جهودها لرفع نسبة التحصين لمنسوبيها ومنسوباتها ضد فيروس كورونا.
وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم المنطقة، سعد الأسمري، أن نسبة المحصنين في الإدارة العامة للتعليم بلغت 95%، و92% في مكاتب التعليم، و88% للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس، و58% للطلاب والطالبات من سن 12 إلى 18 عاماً وفق آخر إحصائية.
وأشار إلى تواصل الجهود بالشراكة مع جامعة الملك خالد والشؤون الصحية في المنطقة لرفع نسبة التحصين لتصل 100%.
وجدد دعوته لمديري ومديرات المدارس وأولياء الأمور والمجتمع إلى تفعيل دورهم الوطني في حماية المجتمع وتوعيته بأخذ اللقاحات وصولاً إلى عودة آمنة للجميع.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 08:10 PM
في إطار جهودها لرفع نسبة التحصين95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير
كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، من جهودها لرفع نسبة التحصين لمنسوبيها ومنسوباتها ضد فيروس كورونا.
وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم المنطقة، سعد الأسمري، أن نسبة المحصنين في الإدارة العامة للتعليم بلغت 95%، و92% في مكاتب التعليم، و88% للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس، و58% للطلاب والطالبات من سن 12 إلى 18 عاماً وفق آخر إحصائية.
وأشار إلى تواصل الجهود بالشراكة مع جامعة الملك خالد والشؤون الصحية في المنطقة لرفع نسبة التحصين لتصل 100%.
وجدد دعوته لمديري ومديرات المدارس وأولياء الأمور والمجتمع إلى تفعيل دورهم الوطني في حماية المجتمع وتوعيته بأخذ اللقاحات وصولاً إلى عودة آمنة للجميع.
، 95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.