، 95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار جهودها لرفع نسبة التحصين

كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، من جهودها لرفع نسبة التحصين لمنسوبيها ومنسوباتها ضد فيروس كورونا.

وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم المنطقة، سعد الأسمري، أن نسبة المحصنين في الإدارة العامة للتعليم بلغت 95%، و92% في مكاتب التعليم، و88% للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس، و58% للطلاب والطالبات من سن 12 إلى 18 عاماً وفق آخر إحصائية.

وأشار إلى تواصل الجهود بالشراكة مع جامعة الملك خالد والشؤون الصحية في المنطقة لرفع نسبة التحصين لتصل 100%.

وجدد دعوته لمديري ومديرات المدارس وأولياء الأمور والمجتمع إلى تفعيل دورهم الوطني في حماية المجتمع وتوعيته بأخذ اللقاحات وصولاً إلى عودة آمنة للجميع.