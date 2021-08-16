، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقيم مزاداً علنياً لبيع مشغولات ذهبية في الرياض ،

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "مشغولات ذهبية" في جمرك الرياض - الميناء الجاف -، يوم الخميس 18/ 1/ 1443هـ الموافق 26 أغسطس 2021م، في تمام الساعة الرابعة مساءً.
وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "مشغولات ذهبية" في جمرك الرياض - الميناء الجاف -، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".
وأضافت "يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط؛ وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي (200.000) ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع المباعة من الجمرك، ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع".
وأردفت "يجب على المشتري إخراج البضائع المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يوماً للبضائع برسم الصادر".
وأشارت إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثَم عرضها للبيع مرة أخرى.
ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "تطبيق توكلنا"، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.
وأكدت أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المُالخليج 365 لدى الجمرك.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 08:07 PM
يوم الخميس.. ووفق اشتراطات محددةهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقيم مزاداً علنياً لبيع مشغولات ذهبية في الرياض
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "مشغولات ذهبية" في جمرك الرياض - الميناء الجاف -، يوم الخميس 18/ 1/ 1443هـ الموافق 26 أغسطس 2021م، في تمام الساعة الرابعة مساءً.
وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "مشغولات ذهبية" في جمرك الرياض - الميناء الجاف -، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".
وأضافت "يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط؛ وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي (200.000) ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع المباعة من الجمرك، ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع".
وأردفت "يجب على المشتري إخراج البضائع المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يوماً للبضائع برسم الصادر".
وأشارت إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثَم عرضها للبيع مرة أخرى.
ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "تطبيق توكلنا"، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.
وأكدت أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المُالخليج 365 لدى الجمرك.
، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقيم مزاداً علنياً لبيع مشغولات ذهبية في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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