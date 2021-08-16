وزارة التعليم: 8 شروط للتسجيل بمسار التميز للابتعاث الخارجي

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة التعليم، الشروط العامة الضرورية واللازم توافرها في المتقدمين لمسار التمير للابتعاث الخارجي، وكشفت وزارة التعليم، عبر موقعها الإلكتروني، عن 8 متطلبات عامة ينبغي توافرها في المتقدم للتسجيل ببرنامج التميز للابتعاث الخارجي، وتتمثل هذه الاشتراطات في:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

- الحصول على قبول مباشر غير مشروط في أحد التخصصات والمؤسسات التعليمية المحددة، وذلك للحصول على درجات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، مع مراعاة أن يكون البرنامج المقبول فيه أكاديمي وليس تنفيذيًّا​.

- أن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية.

- الانتظام في الدراسة.

- معادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجاً من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

- أن تكون وثائق المتقدم مكتملة وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية.

​- يخضع الطلب لأحكام وضوابط الابتعاث للخارج المعمول بها في الوزارة.​​

وأوضحت الوزارة، أن برنامج الابتعاث هو إحدى مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ويهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030، لرفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات من خلال ابتعاثهم إلى مؤسسات تعليمية عالمية متميزة بما يسهم في تنمية وصقل معارفهم وقدراتهم في المجالات والتخصصات المختلفة.

وأشارت التعليم، إلى أنه لا يمكن التعديل على الطلب أو التخصص المقدم عليه بعد إرسال الطلب، مضيفة أن التقديم على مسار التميز للابتعاث إلكترونيًا متاح طوال السنة حتى امتلاء المقاعد عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية عبر الرابط الآتي (من هنا).

الحصول على الضمان المالي بعد الابتعاث الخارجي

وتابعت أنه يمكن الحصول على الضمان المالي الموجود في الخدمات الإلكترونية، وهو ضمان لأغراض القبول، ويمكن التقديم على الضمان المالي المفصل بعد إصدار قرار الابتعاث ورفع مباشرة بعثة على سفير2 .

وأوضحت وزارة التعليم، عبر موقعها الإلكتروني، متطلبات التقديم والوثائق المطلوبة التي يجب على المتقدم التسجيل بها في برنامج التميز للابتعاث الخارجي، وتتمثل هذه الوثائق في التالي:

- صورة بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم سارية المفعول.

- صورة جواز سفر للمتقدم ساري المفعول.

- العنوان الوطني المسجل.

- صورة شهادة المؤهل السابق، وشهادة المعادلة، إذا كانت من خارج المملكة.

- خطاب القبول الرسمي غير المشروط موضحًا فيه التخصص بشكل واضح، وتاريخ بدء الدراسة، واسم الجامعة.

- صورة من السجل الأكاديمي، وخطاب التسجيل الرسمي من الجامعة والتأشيرة الدراسية في حالة البدء في الدراسة.

- عند وجود مرافقين، صور وثائق المرافقين (صورة الهوية الوطنية /سجل الأسرة و جواز السفر) كلها سارية المفعول.

وأوضحت الوزارة، أنه يجوز الابتعاث على درجة تم الحصول عليها سابقاً إذا كانت لغرض دراسة تخصص مغاير للتخصص الذي سبق دراسته.

وعددت وزارة التعليم، المزايا التي يتضمنها مسار التميز للابتعاث، وتتمثل في وجود تخصصات جديدة تسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع، كما تسهم في دعم قطاعات المملكة الواعدة كالسياحة والإدارة السياحية والفندقة وبناء تنافسية جاذبة للمملكة كإدارة الأعمال والاقتصاد والموارد البشرية.

وأردفت أن هذه القطاعات تسهم في بناء مجتمع حيوي ورفع مستوى جودة الحياة كالرياضة والإدارة الرياضية وعلوم البيئة والإدارة البيئية، مما يسهم في بناء وطن طموح بإنتاجه ومنجزاته وداعماً لمسؤولية مواطنيه في المبادرة وإيجاد الفرص بما يحقق تطلعات المملكة في المرحلة القادمة.

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