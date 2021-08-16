وزارة الصحة تجدد التنويه بـ«فاعلية لقاحات» كورونا بالسعودية.. و«خطورة دلتا»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مشددة أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحور دلتا سريع الانتشار.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (604) حالات مؤكدة وتعافي(1011) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6649) حالة منها (1332) حالة حرجة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (539129) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (524061) حالة تعافٍٍٍ،، فيما تم تسجيل عدد (7) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8419) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.