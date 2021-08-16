وزارة الصحة تحدد 6 خطوات مهمة تساعد في الإقلاع عن التدخين

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة، أن هناك 6 خطوات يمكن من خلالها المساعدة على الإقلاع عن التدخين، وحثت المدخنين الراغبين في الإقلاع لاتباعها.

وشارك الحساب الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أبرزت من خلاله الخطوات المساعدة للإقلاع عن التدخين وتتمثل في التالي:

- التحكم في ذروة التدخين

- الخروج من المكان والعودة إلبه

- الانشغال بنشاط آخر

- تحديد موعد للإقلاع وإخبار المقربين بهذا القرار

- الاستفادة من المحاولات الفاشلة للإقلاع واعتبارها خطوات نحوه

- الحصول على الدعم من الأصدقاء والمؤسسات المتخصصة

وبينّت وزارة الصحة، آلية وطريقة التعامل مع محفزات التدخين وذلك من خلال استبدال الدخان بأشياء أخرى كالمسواك والمسبحة، وأيضًا استشارة المختصين والأطباء لتجنب الأعراض الانسحابية.

كما تابعت أيضًا، أنه يجب الابتعاد عم المناسبات الاجتماعية المحفزة للتدخين، كما دعن الصحة لاستخدام المكسرات والوجبات الخفيفة أثناء أوقات المشاهدة والانتظار..

وحددت كذلك وزارة الصحة، أبرز المحفزات التي تساعد على التدخين ومن أبرزها هذه المظاهر والسلوكيات:

- شرب القهوة

- المشاعر القوية

- التدخين في أماكن العمل

- أعراض الانسحاب في فترة الإقلاع

- المناسبات العامة

- التواحد مع الأصدقاء المدخنين

- فترات الانتظار الطويلة

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة تعمم نصائح هامة لتجنب الإصابة بـ«الأكزيما»

وزارة الصحة: 12 نصيحة لمواجهة الأرق وتحسين ساعات وجودة النوم

«الصحة» توجه نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الرئة وتوضح أعراضه