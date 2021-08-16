وزارة النقل: 5 خطوات للاعتراض عند تضرر المركبة على الطرق

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خمس خطوات لطريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة للضرر على الطرق التابعة لها. وأوضحت أن الخطوة الأولى تكمن في إيقاف السيارة بموقع آمن قريب من موقع الضرر مع أهمية التأكيد على عدم إعاقة الحركة المرورية، والاتصال على أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور حسب موقع الضرر؛ للحصول على تقرير بالأضرار الناتجة عن الطريق ومسبباته.

ووفق الوزارة، يتم بعد ذلك إرسال التقرير من أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، فيما يدرس بعد ذلك فرع الوزارة المطالبة والتحقق من المسببات، وعند ثبوت المطالبة يتم تحويلها للمقاول ويطلب منه مراجعة أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور ليعمل على إنهائها.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق مستخدمي الطريق، حيث تعمل وفق خطط وبرامج معينة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات على الطرق أكثر من 50%.