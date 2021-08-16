بالفيديو.. تورط 133 في مخالفات بيئية قبل ضبطهم في مناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 133 مخالفًا لنظام البيئة بعدد من مناطق المملكة، بينهم 48 مخالفًا لرعيهم 2649 رأسًا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة.

كما تم ضبط 67 مخالفًا بحوزتهم 91 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحلي المعروض لأغراض تجارية في مدينة الرياض، فضلًا عن ضبط 8 مخالفين لنقلهم الرمال وتجريف التربة بمنطقة المدينة المنورة.

وضبطت القوات 10 مخالفين لقيامهم بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة عسير، بالإضافة إلى السيطرة على أسد في أحد أحياء مدينة الرياض بمشاركة الدوريات الأمنية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وأشارت إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قبل الجهات المختصة

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