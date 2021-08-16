منصة «أبشر»: 3 خطوات تمكن المستفيدين من الحصول على «بيان العمالة»

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة «أبشر أعمال» 3 خطوات للحصول على بيان بالعمالة، وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» أن المستفيد يمكنه الحصول على البيان، من خلال الدخول لحسابه بمنصة أبشر أعمال، وإختيار أيقونتي: «خدمات أعمالي - طلب تقرير مقيم»، عبر الرابط:

جاء ذلك ردا على استفسار ورد، للمنصة قال فيه أحد المستفيدين، إريد التقديم على طلب «عامل جديد» وطلب مني بيان بالعمالة الحالية كيف يتم استخراج البيان؟.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.