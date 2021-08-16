خالد الزعاق يحدد «الحد الفاصل» بين الحر اللاهب والمعتدل

الرياض - محمد عبدالله - حدد خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، الحد الفاصل بين «الحر اللاهب» و«الحر المعتدل».

وقال الزعاق، إن العرب ينتظرون ظهور سهيل؛ بسبب معاناتهم من الحر الشديد وسهيل يعد الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، وسمي سهيلا؛ لأن الأجواء تسهل عند رؤيته لذلك يسمى البشير؛ وفق «العربية».

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الثلاثاء، سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

ووفق التقرير، يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة. وجنوبية غربية على باب المندب، تتحول إلى شمالية بسرعة 12-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، حالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.