نقل منومي الصحة النفسية بمستشفى «الزاهر» لموقع آخر بعد إغلاق مؤقت للمبنى

الرياض - محمد عبدالله - قام تجمع مكة المكرمة الصحي بإيقاف مؤقت لخدمة التنويم بقسم الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ونقل المرضى المنومين، مع استمرار استقبال الحالات الطارئة في طوارئ المستشفى، وفي العيادات المخصصة، بهدف تحسين تجربة المريض.

وعلمت «عاجل»، أنه جاري العمل تجهيز موقع بديل لاستئناف خدمة المرضى داخل المستشفى، وكذلك التخطيط لتجديد المبنى الحالي، وذلك عقب وقوف لجنة موسعة مشكلة من عدة تخصصات في التجمع الصحي لتقييم حالة المبنى في الوقت الحالي التي رأت ضرورة إغلاقه كإجراء احترازي إلى حين تقييم المكتب الهندسي المتخصص ووضع الحلول الفنية عن إمكانية تأهيله مجددا، لاستقبال المرضى والمراجعين.

وقال المتحدث الرسمي باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة، حاتم المسعودي: المبنى يحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة ومستمرة خلال الفترة الماضية من قيادات التجمع الصحي، وسلامة المرضى والموظفين محل اهتمام بالغ وأولوية قصوى لقيادة تجمع مكة المكرمة الصحي، وأن المستشفى تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات دون التأثير على الخدمة المقدمة للمرضى وعائلاتهم.